O feriadão está com tudo em Anápolis. E o Climatempo mostra que depois de uma queda considerável nas temperaturas entre quinta (29) e sexta (30), os termômetros vão se manter amenos até o Dia de Finados.

Neste sábado (31), por exemplo, a temperatura não passou de 24º C e à noite deve chegar a 19º C. Quem conseguiu uma folguinha das atividades do cotidiano já está aproveitando para descansar.

“Bom para dormir”, comemorou um leitor do Portal 6 nas redes sociais, onde o tempo em Anápolis já começou a repercutir positivamente.

Chuva e boa umidade

Além de mais friozinho, o domingo (1º) também será marcado por chuva durante a manhã e à noite. A mínima, estima o Climatempo, cairá para 18º C e máxima para 23º C.

Outra novidade é a umidade relativa do ar em torno de 60%, um percentual dentro da faixa considerada ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que há dias não era vista.

Já na segunda-feira (02) – Dia de Finados e último antes da volta à rotina – o tempo está previsto para ficar nublado com pancadas na manhã, tarde e noite. A mínima estimada está em 17º C e máxima em 24º C.