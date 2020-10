Atualizado às 10h33 com mais informações

A segunda rodada da Serpes/O Popular, divulgada pelo jornal impresso neste sábado (31), também mostra Roberto Naves (PP) na liderança da pesquisa espontânea, quando os entrevistados não veem a lista com o nome dos candidatos.

O atual prefeito aparece, nesta categoria, com 27,7% dos votos. Em segundo lugar está Antônio Gomide (PT), com 21,7%.

Os dados representam um salto para a campanha de Roberto, que tinha apenas 9,2% das intenções de voto na pesquisa espontânea anterior, contra 24,9% de Gomide.

Nesta mesma categoria, Márcio (MDB) aparece com 5%, Valeriano (PSL) com 2,5%, José de Lima (Patriota) 1%, Delegado Federal Humberto (PSD) 0,7%, Douglas (PSOL) 0,5%, João Gomes (PSDB) 0,5% e Josmar da Mouragás (PRTB) com 0,2.

Os votos nulos estão em 7,5% e 32,9% dos entrevistados afirmaram que ainda não se decidiram em quem vão votar.

Rejeição

Ex-prefeito de Anápolis, Gomide é o mais rejeitado pelo eleitorado entre todos os candidatos, com 28,2%.

Valeriano é o segundo colocado, com 15,2%. Já Roberto Naves aparece em terceiro lugar, com 13,5%.

Candidato pelo MDB, Márcio continua tendo a menor rejeição entre os nove que disputam ao cargo de chefe do Executivo municipal, mas dessa vez, está empatado com Josmar Moura, com 4,7%.

O instituto ouviu 401 eleitores, presencialmente, entre os dias 27 e 28 de outubro. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais.

Nota da Redação

A reportagem havia divulgado que Roberto Naves e João Gomes ocupavam o primeiro e segundo lugar entre os candidatos com maior rejeição. Os dados repassados pela Serpes/O Popular, porém, estavam equivocados e já foram corrigidos.