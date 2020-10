Três projeções de segundo turno, traçadas em pesquisa estimulada na segunda rodada da Serpes/O Popular, trazem possíveis disputas diretas ao cargo de chefe do Executivo municipal entre Roberto Naves (PP), Antônio Gomide (PT) e João Gomes (PSDB).

No primeiro cenário, em que as votações seriam limitadas a Roberto e Gomide, o atual prefeito aparece com 44,6% das intenções de voto, enquanto o petista teria 37,4%. Os votos nulos ficariam em 10,7% e 7,1% não decidiram.

No caso de um segundo turno entre Roberto e João Gomes, o pepista também aparece à frente da pesquisa, com 58,9%, enquanto o tucano teria 13,5%. Os votos nulos aumentariam para 18,7% e 9% não decidiram.

Já em uma possível disputa sem Roberto como opção, Gomide sairia na frente, com 46,4% dos votos, e João Gomes teria 19,5%. Nesta projeção, os votos nulos terminariam em 25,2% e 9% não decidiram.

Ao todo, 401 eleitores foram ouvidos pelo instituto, presencialmente, entre os dias 27 e 28 de outubro. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais.