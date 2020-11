Após ganhar notoriedade ao confrontar o candidato do PT à Prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide, o padre Genésio voltou a chamar a atenção na cidade.

Isso porque, mesmo depois de ser multado e proibido de discursar contra o candidato na igreja, o sacerdote decidiu levar a luta pessoal para fora das paredes sagradas.

Nos últimos dias, ele visitou diversos estabelecimentos comerciais e praças de alimentação espalhadas pela cidade.

Sempre carregando uma Bíblia e a bandeira de Anápolis, o religioso pregou contra o “esquerdismo e o petismo”, posicionamentos dos quais afirmou estar curado.

Por onde passou, Genésio fez questão de registrar os momentos de interação com as pessoas. As fotos foram publicadas no perfil da página Fãs CPE Anápolis, no Facebook.

1 de 25 - + 1. (Foto: Reprodução) 123586406 2677032965893567 1040986931488460293 n 2. (Foto: Reprodução) 123584210 2677032919226905 4476305832405032796 n 3. (Foto: Reprodução) 123579767 2677032865893577 8282547515947340907 o 4. (Foto: Reprodução) 123568038 2677032892560241 7698419124617951126 n 5. (Foto: Reprodução) 123565504 2677033519226845 170226817990116968 n 6. (Foto: Reprodução) 123542411 2677033485893515 4813131579589041915 n 7. (Foto: Reprodução) 123509577 2677033185893545 4011559312721211316 n 8. (Foto: Reprodução) 123515819 2677032842560246 541761616560772621 n 9. (Foto: Reprodução) 123517256 2677033389226858 6021070469621639613 n 10. (Foto: Reprodução) 123517256 2677033389226858 6021070469621639613 n 1 11. (Foto: Reprodução) 123536060 2677033145893549 1747793502173280027 n 12. (Foto: Reprodução) 123541211 2677033575893506 2148270697756914531 n 13. (Foto: Reprodução) 123497200 2677033309226866 1507122531323575183 n 14. (Foto: Reprodução) 123496838 2677033055893558 1069123843365410004 n 15. (Foto: Reprodução) 123495900 2677033332560197 7818670714417268094 n 16. (Foto: Reprodução) 123492499 2677033025893561 5666151358729384075 n 17. (Foto: Reprodução) 123480002 2677033612560169 1225952286356991605 n 18. (Foto: Reprodução) 123466979 2677033005893563 6267780525988295386 n 19. (Foto: Reprodução) 123456648 2677033459226851 5853973654003026222 n 20. (Foto: Reprodução) 123405474 2677033275893536 4073086094132754501 n 21. (Foto: Reprodução) 123404952 2677033099226887 8549080056414728406 n 22. (Foto: Reprodução) 123400784 2677033545893509 8297157763773893542 n 23. (Foto: Reprodução) 123400784 2677033355893528 8174591218581796173 n 24. (Foto: Reprodução) 123378626 2677032802560250 427607974257629965 n 25. (Foto: Reprodução) 123046295 2677033212560209 3071241347367993687 n

O padre também gravou um novo vídeo, agradecendo todo o apoio e suporte dos fiéis que se dispuseram a ajudá-lo arcar com as dívidas das represálias judiciais.

Porém, Genésio ressaltou que a melhor forma de colaborar seria não votando no ‘PT e na esquerda’. Veja a seguir:

‘Estou trocando a multa por votos contra o PT’, diz padre processado por Gomide em novo vídeo Nos últimos dias, o religioso tem percorrido a cidade para pregar voto contra o petista. Confira todos os detalhes na reportagem completa, disponível em https://t.co/W5yaOvYOs0 pic.twitter.com/hUj4CNA8r1 — Portal 6 (@portal6anapolis) November 3, 2020