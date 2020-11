Uma mulher, que não teve a identidade revelada, teve de recorrer às pressas a um hospital em Dagustão, cidade situada no lado Sudoeste da Rússia, após acordar no quintal de casa com fortes dores no estômago.

É que ela, decidida a descansar no gramado da residência, não se preocupou com as recomendações da região sobre não dormir do lado de fora. E quando despertou, já começou a sentir o arrependimento.

No hospital, ela foi encaminhada para realizar uma endoscopia para que fosse possível visualizar a origem das dores. Logo após o resultado do exame, a paciente teve de ser sedada e encaminhada à sala de cirurgia.

Pelas imagens, os médicos puderam enxergar uma cobra de um pouco mais de um metro de comprimento, dentro do sistema digestivo da mulher.

De acordo com o jornal The Sun, a cobra foi retirada inteira, viva e muito agitada, do estômago da mulher, como mostra o vídeo a seguir:

"Serpente de aproximadamente 1,20m retirada por endoscopia de uma mulher." E a notícia é verídica✅

Os médicos afirmaram que o corpo da mulher não foi lesionado e que a cobra também estava bem.

Hipótese levantada é que, enquanto dormia, a moça possa ter ficado com a boca aberta por instantes, e o réptil, neste momento, ter entrado rapidamente, rastejado para dentro e se perdendo no caminho.

O animal também não teve as especificações divulgadas. Moradores locais dizem que esses incidentes acontecem com frequência.