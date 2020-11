O crescimento bem acima da margem de erro nas intenções de voto para Roberto Naves (PP) chamou a atenção dos interessados na disputa eleitoral de Anápolis.

Na primeira rodada da pesquisa Serpes/ O Popular, publicada no dia 10 de outubro, o atual prefeito ficou bastante atrás de Antônio Gomide (PT) que, inclusive, era apontado como provável vencedor ainda no primeiro turno, no cenário de votos válidos.

Porém, pouco menos de um mês depois, a realidade é completamente diferente.

Isso porque, na segunda rodada do levantamento, realizada entre 27 e 28 de outubro, a diferença não diminuiu apenas à nível de exigir uma segunda rodada de votos, mas sim ao ponto de Roberto disparar na liderança, com uma diferença de 7,2 pontos sobre Gomide.

Essa crescente pode ter um motivo muito específico, se observados os dados por perfis dos entrevistados no último levantamento.

O Portal 6 ouviu diferentes especialistas na área de marketing digital e eles concordaram que, a partir da leitura da pesquisa, esse crescimento pode ser atribuído à forte estratégia de impulsionamento da campanha navista nas redes sociais.

Outro argumento que aponta para esta possibilidade é o fato de o público, onde foi registrado a maior crescente ,fazer parte justamente da parcela de pessoas mais conectadas.

São eleitores com idades entre 16 e 29 anos que, além de estarem em constante contato com a internet, declararam uma maior preferência ao pepista, com mais de 50% de apoio.

Apesar da tendência, os especialistas destacaram que a possibilidade poderia ser melhor averiguada a partir de pesquisa qualitativa (quando os entrevistados são ouvidos em profundidade e não apenas respondem a questionários prontos).

Investimentos

A reportagem realizou um levantamento, junto ao Relatório de Anúncios do Facebook, e constatou que, apenas nos últimos 30 dias, Naves investiu um total de R$ 16,6 mil na intensificação do tráfego de postagens nas redes.

O montante é quase R$ 8,5 mil superior ao do petista e principal concorrente ao cargo de líder do Executivo Municipal, que destinou um montante R$ 8,12 mil em impulsionamento.

Nas estatísticas dos nove candidatos, Roberto ficou atrás apenas de Valeriano (PSL), que registrou pouco mais de R$ 18 mil.