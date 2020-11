Apesar de ser a casa de uma das principais unidades da Força Aérea Brasileira, é outro avião que vem chamando atenção em Anápolis.

Isso porque a aeronave de divulgação e publicidade do Circo Las Vegas tem sobrevoado os céus da cidade pelos últimos dias, dividindo opiniões por onde passa.

Alguns moradores chegaram a criar uma petição online pedindo o fim das atividades, já que o barulho seria excessivo e estaria incomodando e tirando o sono da população.

Aproveitando a repercussão do assunto, um vlogger (pessoa que mantém um blog em formato de vídeo) de Anápolis, conhecido pelas imagens especiais que grava da cidade a partir de um drone, decidiu dar uma voltinha no polêmico avião.

Saindo do Aeroporto Municipal, ele, junto do piloto contratado pelo circo, sobrevoaram a região Central da cidade, levando a mensagem para todos aqueles que querem – e não querem – ouvir.

Ciente das reclamações, o vlogger e o condutor da aeronave chegaram a fazer brincadeiras sobre a situação.

O proprietário foi além e deixou a opinião bem clara na descrição da postagem, incluindo até uma crítica política.

‘Pra quem está reclamando do barulho do avião na cidade, sugiro que se preocupem com a obra da Câmara Municipal que custou R$ 17 milhões e está abandonada’, sugeriu.

O vídeo completo pode ser assistido a seguir: