Neste trigésimo oitavo dia de campanha, na disputa pela Prefeitura de Anápolis, os candidatos optaram por mais visitas nos bairros, lives e reuniões.

Dos nove que disputam, Douglas (PSOL), José de Lima (Patriota), João Gomes (PSDB), Márcio (MDB) e Roberto Naves (PP) não divulgaram os compromissos marcados.

Segue abaixo, em ordem alfabética, a agenda desta quarta-feira (04):

Antônio Gomide – PT

Manhã: Agenda Interna;

Tarde: Sessão plenária remota Assembleia Legislativa do Estado de Goiás às 15h, às 16h mini-carreata no bairro São José e região;

Noite: Live do Gomide às 20h.

Delegado Federal Humberto – PSD

Manhã: Entrevista na rádio São Franscisco às 8h20 e às 10h30 reunião com apoiadores.

Tarde: Caminhada pela Vila João Luiz de Oliveira e Jardim Bom Clima.

Noite: Não divulgada

Douglas – PSOL

Sem compromissos divulgados.

João Gomes – PSDB

Sem compromissos divulgados.

José de Lima – Patriota

Sem compromissos divulgados.

Josmar da Moura Gás – PRTB

Manhã: Reunião com Comissão Municipal PRTB e gravação de conteúdo para ser usado no debate do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis;

Tarde: Visitas aos bairros da cidade e visitas aos empresários;

Noite: Reunião com equipe de marketing.

Márcio – MDB

Manhã: Visita ao Mercado do Produtor às 6h, reunião com apoiadores às 8h30 e às 10h visita em comércios;

Tarde: Almoço no DAIA às 12:00 e às 15h haverá uma mini carreata nos bairros;

Noite: Mini carreata com vereadores às 18h

Roberto Naves – PP

Sem compromissos divulgados.

Valeriano – PSL

Manhã: Campanha com funcionários do DAIA, e de 7h até 12h campanha no bairro Recanto do Sol

Tarde: Campanha nos bairros Dom Felipe; Jandaia e Nova Vila às 14h30

Noite: Reunião com apoiadores