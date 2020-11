Uma boa notícia para quem sempre sonhou em trabalhar na Ala 2 (antiga Base Aérea de Anápolis). Está disponível o edital para a prestação de serviço militar temporário e voluntário no ano de 2021.

Aqui no município, um total de 46 vagas em diversas áreas (veja o quadro no final da reportagem) foram abertas. Quem for selecionado entrará como terceiro-sargento e poderá ter uma remuneração mensal de até 3,8 mil.

Entre os requisitos para tentar a oportunidade estão ser brasileiro e ter idade máxima de até 40 anos. Homens e mulheres podem participar do processo.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), as inscrições ficarão abertas entre 06 e 18 de novembro pelo site <http://www.convocacaotemporarios.fab.mil.br>.

A seleção envolve inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste de condicionamento físico e, claro, avaliação curricular para qualificação profissional.

Áreas e quantitativo de vagas:

Administração – 22 vagas

Eletricidade – 03 vagas

Enfermagem – 01 vagas

Eletrônica – 04 vagas

Informática – 03 vagas

Mecânico de Aeronaves – 05 vagas

Motorista – 02 vagas

Obras – 04 vagas

Pavimentação – 02 vagas

Confira a íntegra do edital.