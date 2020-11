Foi identificado como Danilo Alves Ferreira, de 31 anos, o homem esfaqueado até à morte, no final da madrugada desta quarta-feira (04), na parte superior do viaduto entre a Avenida Brasil e Avenida Goiás, no Centro de Anápolis.

Inicialmente, a previsão do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) era que apenas o trabalho de papiloscopia da Polícia Cientifica seria capaz de descobrir o nome da vítima.

No entanto, o nome dele foi descoberto antes mesmo de o Instituto Médico Legal (IML) realizar a remoção do corpo. Consta nos dados da vítima que ele era um agente prisional de policial penal.

Uma testemunha, que acionou a Polícia Militar, teria visto o momento em que um grupo de pessoas, com características de usuários de drogas, teriam começado a atacar Danilo.

Esse seria o mesmo grupo que a corporação avistou quando chegou no local. Um deles foi detido e afirma não ter nenhuma participação na ação criminosa. Os outros conseguiram fugir pelo córrego das antas.

O GIH segue buscando informações de outras possíveis testemunhas e câmeras de segurança para elucidar o homicídio.