Atualizado às 11h26 com mais informações

Uma mulher de 59 anos precisou ser socorrida às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na manhã desta quarta-feira (04), após ser atropelada na Vila Góis, na região Central de Anápolis.

O motorista, que tem 19 anos e pilotava um Toyota Corolla, contou à Polícia Militar que estava passando pelo cruzamento quando a vítima entrou repentinamente na frente do veículo, não dando tempo de frear

A pedestre perdeu a consciência de imediato com o impacto da batida e precisou de intubação antes de ser encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Os socorristas, ainda no local, constataram que ela sofreu fraturas no braço e perna, teve parte do rosto desfigurado e ficou com o crânio rachado, chegando até a perder parte de massa encefálica.

Ao Portal 6, o HUANA informou que a paciente já está sob cuidados de uma equipe médica e o quadro clínico é grave estável.

Mais informações a qualquer momento.