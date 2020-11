Anitta, 27, foi uma das famosas que se posicionaram nesta quarta-feira (4) a respeito da fala de Rodrigo Constantino, 44, sobre o caso da jovem Mariana Ferrer, que diz ter sido vítima de estupro em uma casa noturna de Jurerê Internacional (SC). O comentarista foi demitido da Jovem Pan após dizer em uma live que, caso a própria filha sofresse um abuso em condições semelhantes às descritas pela influenciadora digital, ele não denunciaria o homem e a deixaria de castigo.

“Coitada da sua filha”, escreveu a cantora no perfil de Constantino no Instagram. “E de você, que nunca vai saber quem são seus filhos de verdade porque nunca que vão compartilhar a vida deles com um ser vivo desses…”

“Se eu te encontrar dormindo no sofá (ou porque você bebeu um pouco a mais numa reunião de amigos ou porque alguém colocou uma droga na sua água para não ter que ouvir essas bostas que você fala) e eu comer seu cu com um cintaralho a culpa também foi sua, então?”, prosseguiu a funkeira. “Só pra saber caso alguém esteja interessado…”

Sophia Abrahão, 29, também se revoltou com a fala de Constantino. “Pesadelo ser filha do Rodrigo Constantino e não poder contar para meu pai que fui estuprada”, disse. “Segundo ele, a depender da minha conduta, ele não só não denunciaria o estuprador, como me daria um ‘esporro’.

A atriz e apresentadora comemorou a notícia da demissão dele. “Você, Rodrigo, é uma vergonha. E, diga- se de passagem, uma péssimo pai!”

A fala do comentarista gerou revolta na internet. Nesta tarde, o nome dele aparecia em primeiro lugar nos trending topics (lista de assuntos mais comentados) do Brasil, e em 10º lugar no ranking mundial.

Durante a live, Constantino declarou: “Se minha filha chegar em casa, isola [ele bate na madeira]… Mas se a minha filha chegar em casa –e eu dou boa educação para que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo–, se ela chegar em casa um dia dizendo: ‘Pai, fui para uma festinha, ah, fui estuprada’. [Eu perguntaria]: ‘Me dá as circunstâncias’. ‘Ah, fui para uma festinha, eu e três amigas, tinha 18 homens, nós bebemos muito e eu estava ficando com dois caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusada’. Eu vou dar esporro na minha filha, que alguma coisa ali ela errou feio. E eu devo ter errado pra ela agir assim.”

“Ela vai ficar de castigo feio e eu não vou denunciar um cara desses para a polícia”, disse. “É um comportamento absolutamente condenável. Só que a gente não pode mais falar essas coisas hoje em dia. Que existe mulher decente também ou piranha. Porque eu acabei de falar que o homem que faz uma coisa dessas não é decente, mas não existe também a ideia de mulher decente? As feministas querem que não. Por quê? Porque feminista é tudo recalcada, ressentida e normalmente mocreia, vadia, odeia homem, odeia união estável, casamento… odeia tudo isso.”

Após o anúncio do desligamento da Jovem Pan, ele comentou o assunto em suas redes sociais. “Vocês venceram uma batalha, parabéns! A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, distorcendo claramente minha fala, que não resistiram”, escreveu. “Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro! Mas desde já estou fora da Jovem Pan.”

“Sou muito grato por tudo que a Jovem Pan fez, pelo espaço livre, pela confiança”, continuou. “Foi um período de trabalho intenso, muitas conquistas e crescimento.