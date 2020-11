Nesta quinta-feira (05) informa o Sine Anápolis que 390 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

06 – Vagas para Acabador de Mármore e Granito

01 – Vaga para Analista de T.I

01 – Vaga para Instalador de Redes Wireless e Cabeada

03 – Vagas para Cozinheiro do Serviço Doméstico

03– Vagas para Eletricista de Instalações de Veículos Automotores

01– Vaga para Encarregado de Obras

01– Vaga para Lavador de Carros

10– Vagas para Costureira em Geral

05– Vagas para Eletricista

03 – Vagas para Eletrotécnico

01 – Vaga para Médico Clínico

05– Vagas para Manicure

01 – Vaga para Oficial de Manutenção Predial

01– Vaga para Técnico em Agrimensura

01 – Vaga para Operador Guilhotina, no acabamento de chapas e metais

01 – Vaga para Retificador de Motores de Carros

01 – Vaga para Torneiro Mecânico/Ferramenteiro

01 – Vaga para Vendedor Pracista

