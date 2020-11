Abadiânia, município a 30 km de Anápolis, vive em fase de recuperação da economia. Desde a crise com o turismo religioso, em 2018, a cidade registra saldo negativo de empregos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mas agora volta seus olhos para o turismo de aventura no entorno do Lago Corumbá IV.

O Escarpas Eco Parque, primeiro com o conceito de ecoturismo no Lago Corumbá IV, é um exemplo desse novo momento. O novo point está com 100 vagas a serem preenchidas até o ano que vem, e já inicia as contratações agora.

Foram abertas oportunidades para para nutricionista, chefe de cozinha, cozinheira, estoquista, barman, atendente, garçom, oficial de cozinha, oficial de serviços gerais, motorista, auxiliar administrativo e profissionais da construção civil.

A seleção imediata será para o restaurante do complexo, que entrará em funcionamento até o fim deste ano. Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: [email protected].

Lorena Tavares, consultora em gastronomia do Escarpas Eco Parque, anuncia também que o empreendimento também está homologando fornecedores de hortifruti, carnes, perecíveis, bebidas e secos em geral, além de transporte e manutenção de equipamentos. “Daremos preferência para a contratação de mão-de-obra e estabelecimentos locais”, diz .

Idealizado pela Tropical Urbanismo e o Grupo Ferroeste, a área onde está sendo desenvolvido o complexo do Escarpas, tem mais de 1 milhão de metros quadrados. Sendo aproximadamente 10 mil metros lineares banhados pelo lago e por suas cascatas, corredeiras, piscinas naturais e a vasta riqueza do Cerrado. Neste verdadeiro oásis natural, os empreendedores preparam espaços para experiências de ecoaventura, clube, marina com operador especializado e um condomínio ecológico fechado.

Empregos diretos e indiretos podem chegar a 3 mil no total, somente na fase de obras. Com a entrega do empreendimento, em 2023, haverá vagas para a operação do empreendimento, além da movimentação de trabalho com a construção e manutenção das casas de veraneio.

Passado x futuro

No passado, a cidade chegava a receber um fluxo de até quatro mil fiéis semanalmente, em visita à Casa Dom Inácio de Loyola. Hoje, os registros não contabilizam 150 pessoas. Essa queda no número de visitantes representou o fechamento de dois mil postos de trabalho, relegando cerca de 10% da população ao desemprego.

