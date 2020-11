Traída, triste e, agora, famosa pelas habilidades investigativas, Sydney Kinsch é uma jovem que ficou conhecida após postar um vídeo no Tik Tok revelando como descobriu as infidelidades do namorado.

Eles estavam juntos há quatro anos e, enquanto olhava algumas fotos que recebeu dele no Snapchat, a moça conseguiu enxergar, através das lentes do óculos do namorado, o reflexo das pernas de uma outra mulher, dentro de um carro.

Diante do susto e indignação, ela quis tirar satisfações com o traidor.

“Eu liguei para ele e perguntei se ele percebeu que me mandou a foto de uma vadia no Snapchat, mas ele não tinha ideia, então me chamou de louca e tal”, afirmou.

“Ele disse que era a namorada de um amigo e que ele estava em um grupo, mas eu descobri uma semana depois que ele vinha me traindo havia um mês”, completou.

Nos comentários do vídeo viralizado, ela orienta todas as garotas que se atentem aos detalhes, como o reflexo dos óculos dos companheiros.

Os seguidores enfatizam sobre as habilidades investigativas da garota, e comentam que “homens sempre pensam que podem se safar”.

Assista:

Mulher descobre traição de forma inusitada e surpreende com a vingança – https://t.co/KC3fOEHd4P pic.twitter.com/NnKbpfiDPF — Portal 6 (@portal6anapolis) November 5, 2020