Está repercutindo em todo o mundo a história de um russo, de 63 anos, que em breve passará por um julgamento pelo crime de assassinato.

Vladimir Melnikov é acusado de tirar a vida do genro, Vadim Tamkovich, de 26 anos, depois de descobrir que o jovem havia batido na filha dele.

De acordo com o jornal Mirror UK, a vítima foi dada como desaparecida há um ano e o sogro chegou até a se juntar às buscas para tentar encontrá-lo.

Quando os policiais suspeitaram que o idoso estava envolvido no sumiço de Vadim, ele acabou confessando que atirou na cabeça do rapaz e escondeu o corpo na garagem de casa.

Inicialmente, Vladimir deixou o cadáver apenas em um buraco na parede. Alguns dias depois, porém, fez uma mistura de concreto e despejou no local.

“Havia um carrinho pequeno, fui despejando aos poucos”, afirmou.

Um parente da família afirma que a namorada de Vadim, e filha do acusado, sabia do crime. Isso porque ela teria doado todos os pertences dele uma semana depois do suposto desaparecimento.

Mesmo assim, a garota não foi acusada de nenhum crime. Já o pai permanece detido, há espera de que a Justiça decida sobre a pena que deverá cumprir.