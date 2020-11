Caso alguém esteja interessado na polêmica separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, a pesquisa do Google pode acabar sendo um prato cheio para curiosidade.

Isso porque a sugestão “Andressa Suita grávida” lidera a fila de temas procurados pelos internautas.

O motivo para o súbito interesse em uma terceira possível gravidez surgiu após um portal de notícias do estado confirmar que a ex do cantor estaria gestante.

A notícia começou a circular no início desta semana e ganhou forças nesta quinta-feira (05), a partir de publicações de vários perfis do Instagram, especializados em mostrar a rotina dos famosos.

Porém, não foi a primeira vez que o rumor ganhou força na internet brasileira.

Na semana passada, alguns fãs atenciosos já haviam chamado atenção para um fato interessante, percebido na gravação de um dos stories da modelo.

É que, em meio aos produtos de beleza apresentados por ela, se encontrava um cujo uso geralmente é recomendado para desinchar a barriga de mulheres grávidas.

Durante o período em que esteve com Gusttavo Lima, Andressa passou por outras duas gestações, de Gabriel e Samuel Lima, que atualmente tem três anos de idade, respectivamente.

Separados há quase um mês, o casal foi e segue sendo destaque no radar dos internautas, que acompanham atentos à qualquer novidade em relação ao futuro da dupla.