Desde a última quarta-feira (04), repercute fortemente nas redes sociais a polêmica aula de uma professora do Instituto Adventista Brasil Central (IABC), em Planalmira, povoado do município de Abadiânia.

Durante uma chamada de vídeo com a turma do 8º ano, uma aluna levantou uma discussão sobre o caso de Mariana Ferrer, que virou notícia nacional após ser humilhada no julgamento do empresário que ela acusa de a ter violentado sexualmente em uma festa, em dezembro de 2018.

A docente decidiu manifestar o que pensava, mas as palavras acabaram gerando uma grande revolta entre os pais e parentes dos alunos que ouviam a aula remota.

“Querem que eu dê minha opinião? Acho que os meninos vão concordar comigo. Muitas vezes, a mulher é realmente culpada de um estrupo, de alguma coisa nesse sentido. Por que a mulher tem que ficar provocando os coitadinhos dos homens?”, questionou a professora.

Segundo a profissional, as mulheres não podem reclamar de assédio se usarem roupas curtas, porque lugar de usar short é apenas na praia.

“Se o homem olha, você ainda vai falar ‘ele é um tarado’. Lógico, ele é homem! Ele tem testosterona!”, afirmou.

Durante o discurso da professora, é possível ouvir quando alguns garotos da turma dão risadas. Por isso, ela finaliza o discurso reafirmando mais uma vez que crimes de cunho sexual são culpa das mulheres.

“Quando um homem fica sexualmente assim, com vontade, ele tem tesão só de olhar a perna da mulher. Depois o homem olha, segue uma mulher dessas, e ela ainda joga na cara dele que ele é tarado. Por que ela não se vestiu decentemente?”.

Os áudios foram tornados publicos por uma digital influencer, que tem dois irmãos na escola e considerou a situação inaceitável. Assista:

Em uma semana onde o “estupro culposo” surge, a hashtag #justicapormariferrer ganha muita força, o Instituto Adventista Brasil Central (IABC), tem uma professora despejando ideias como essas as do vídeo aos seus alunos do oitavo ano, do fundamental. pic.twitter.com/NJe2dKRTiQ — . (@naoehsuaconta) November 5, 2020

O colégio

Com tanta repercussão sobre o caso, vários internautas começaram a pressionar o Instituto Adventista Brasil Central (IABC) para se pronunciar sobre o episódio.

Nesta quinta-feira (05), por meio do Instagram, a instituição divulgou uma nota lamentando a situação e afirmando que não compactua com os pensamentos particulares da professora.

A unidade de ensino não deixou claro se a ação da educadora foi passível de demissão. Informou apenas que ela foi afastada das funções que exercia.