Nesta sexta-feira (06) informa o Sine Anápolis que 427 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

06 – Vagas para Acabador de Mármore e Granito

10 – Vagas para Açougueiro

03 – Vagas para Auxiliar de Manutenção Predial

01 – Vaga para Designer de Sobrancelha (Aux. Cabeleireiro)

03 – Vagas para Cozinheiro do Serviço Doméstico

06– Vagas para Churrasqueiro

01– Vaga para Escrevente

01– Vaga para Lavador de Carros

06– Vagas para Frentista

05– Vagas para Mecânico de Manutenção de Caminhão a Diesel

10 – Vagas para Montador de Estruturas Metálicas

08 – Vagas para Motorista Entregador (CNH D)

05– Vagas para Manicure

10 – Vagas para Pedreiro

01– Vaga para Salgadeiro

01 – Vaga para Técnico Eletrônico

01 – Vaga para Técnico Mecânico em Ar Condicionado

01 – Vaga para Tosador de Animais Domésticos

