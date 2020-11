Na madrugada de quinta-feira (05), a funkeira Jojo Toddynho, a favorita do reality show ‘A Fazenda’, em conversa com os colegas Lidi Lisboa, Lucas Maciel e Lipe Ribeiro, comentou quais são os planos para quando sair da ‘roça’ e os sonhos têm rendido bastantes risadas na internet.

Durante a ocasião, ela disse que no primeiro momento fora do confinamento, irá sozinha para algum motel, e se no para completar a noite, após já ter descansado, ligará na recepção, solicitando uma sugestão de um garoto de programa.

“Ah, eu vou pegar uma suíte num motel quando eu voltar. Vou ficar na banheira transparente. Vou sozinha e ficar pelada, com vinho e minha caixinha de som”. “Aí, eu ligo na recepção e pergunto: ‘Vocês conhecem algum garoto de programa? Mande’”, brincou.

Questionada se iria sozinha mesmo, sem ligar para nenhum pretendente, ela confirmou “Sim, sozinha”.

Os peões caíram nas gargalhadas com os planos comentados e Lidi duvidou se depois de algumas doses, Jojo não cede e liga para algum contato. “No mínimo, depois da cachaça, você vai ligar para alguém”, opinou a atriz.