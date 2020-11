Às pressas e sem parar para falar com a imprensa. Assim foi a saída de Mauro Severiano, o Maurão, de 69 anos, da sede da Polícia Federal, no início da noite deste sábado (07).

O vereador do PSC, que foi conduzido por policiais militares ao prédio do órgão, permaneceu lá dentro das 15h30 às 19h.

As possíveis desculpas que o parlamentar pode ter dado para tentar justificar os panfletos apócrifos encontrados no carro dele ainda são um mistério.

É que o delegado federal, Geraldo André Scarpellini, saiu pouco antes de Maurão e também não falou com os repórteres.

O Portal 6, no entanto, conseguiu com exclusividade o auto de apresentação e apresentação confeccionado na Polícia Federal.

Pelos panfletos apócrifos, Maurão foi autuado pelo artigo 323 do Código Eleitoral (divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado).

Já pela aglomeração de pessoas na residência dele, o vereador foi enquadrado no artigo 268 do Código Penal (infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa).

Ambos crimes têm penas pequenas, que se somadas não chegam a três anos de detenção, além da multa.

O caso já foi remetido à Justiça Eleitoral e deve ser apreciado pelo juiz Carlos José Limongi Sterse.

Até lá, Maurão, terá de informar à Polícia Federal qualquer mudança de endereço, seja dentro ou fora da cidade.