O apresentador Luciano Huck não poupou elogios ao novo dirigente dos Estados Unidos. Ao saber da vitória do democrata norte-americano Joe Biden, neste sábado (7), à presidência, escreveu em inglês em seu Twitter:

“Hoje Joe Biden foi eleito presidente dos EUA. Parabéns a você e à vice-presidente eleita, Kamala Harris, por uma vitória inspirada. Esta é uma vitória para a democracia, para uma liderança responsável e um mundo mais inclusivo e sustentável.”

Nas redes sociais, Huck, que tem sido apontado como possível candidato à presidência do Brasil em 2022, teve reações em geral críticas e imediatas.

“Voto até em você para tirar o Bozo em 2022”, comentou um seguidor. “Cuidado, Joe Biden, ele votou no Bozo”, disparou outro perfil. “Então você se arrepende de ter votado no Bolsonaro?”, alfinetou um terceiro.

Em outra publicação no microblog, Huck afirmou: “Vitória importante para os EUA e o mundo. A moderação, equilíbrio e bom senso nas propostas venceram a intolerância, absurdos defendidos e cometidos, racismo, machismo, misoginia, fracasso no combate à pandemia. Um aprendizado a países que lidam com lideranças tacanhas como Trump.”

Ao que internautas novamente reagiram. “Não Huck, esquece cara. Tu não vai ser eleito presidente. Bolsonarista prefere até o Ciro que você”, escreveu um. “Já apagou a fotinho com o Trump?”, manifestou-se outro.

Antes de os veículos de imprensa norte-americanos noticiarem a vitória de Biden sobre Donald Trump, o marido de Angélica já havia postado: “Boa sorte, presidente Joe Biden.”