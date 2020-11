A repercussão dos áudios em que o cerimonialista Valeriano Filho, de 59 anos, humilha a diarista Maria José de Souza Marques, de 54 anos, ganhou as redes sociais e estarreceu profissionais ligados à área de eventos em Anápolis.

Foi o que descobriu o Portal 6, que obteve com exclusividade os print’s com os diálogos de muitos deles condenando a atitude do colega.

Valeriano Filho tentou se justificar alegando ter ajudado Maria José com tijolos, cimentos e cigarros e que o caso só foi tornado público porque o nome dele “tem peso” e está sendo usado com fins políticos.

Em nenhum momento o cerimonialista se desculpa pelas palavras preconceituosas que endereçou à faxineira.

“Não tenho sangue de barata pra ela marcar comigo e justamente no dia que iria receber 3 clientes de Goiânia na minha casa e ela me trocou por uma bar que faz mocotó (sic)”, escreveu.

Foi a deixa para que outros deixassem claro que abandoriam o grupo por reprovar esse tipo de comportamento.

“A hora de deixar esse grupo chegou”, avisou um deles.

“Agradeço o convite, mas estou me retirando. Aliás, eu adoro um mocotó”, se antecipou outra componente.

“Fiquem perto de quem faz bem e traz paz” disse outra.

“Não consigo estar no mesmo ambiente [com] alguém que tenha uma mentalidade tão fraca”, reagiu um deles.

Vazamento

Os áudios que mostram Valeriano Filho menosprezando a diarista Maria José começaram a circular no final da noite da última sexta-feira (06) no Twitter.

Desde então, não foram poucos os internautas que compartilharam a publicação e condenaram o comportamento do cerimonialista a partir do vazamento.

ISSO ME ENOJA. Esse cara humilhando uma pessoa porque trabalha como cerimonialista pra algumas pessoas da alta sociedade da minha cidade. AJUDEM A COMPARTILHAR, E QUE ESSE LIXO NÃO FAÇA ISSO COM MAIS NINGUÉM pic.twitter.com/csqSt8mecP — 𝔤𝔞𝔯𝔬𝔱𝔬 𝔢𝔯𝔯𝔞𝔡𝔬 (@Murillosilvaaa) November 6, 2020

Ligação forçada

O Portal 6 repercutiu a agitação somente nesta segunda-feira (09). Desde então, militantes e apoiadores de candidatos à Prefeitura de Anápolis usaram uma participação de Valeriano Filho no programa eleitoral do atual prefeito, Roberto Naves (PP), para ligá-lo à campanha navista e dizendo que o profissional é comissionado no atual governo.

A reportagem verificou no Portal da Transparência do Município que isso não é verdade.

Na íntegra do vídeo, o cerimonialista aparece como mais um popular que elogia o reforço do policiamento na região do bairro de Lourdes, a partir do programa “Força Tática Municipal”. Assista clicando aqui.

O Portal 6 apurou que Valeriano Filho mora no setor Chácaras Americanas, loteamento localizado na mesma adjacência.