ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER, do RIO DE JANEIRO (RJ) – Não é sacanagem. Foi ao lado da Fantasy Island Adult Bookstore, uma sex shop em Filadélfia, que a campanha à reeleição de Donald Trump marcou uma coletiva de imprensa para falar sobre a batalha judicial que o presidente empreende contra a vitória naquele mesmo dia, sábado (07), de Joe Biden.

Do outro lado da rua, o Delaware Valley Cremation Center, um crematório. Não era, como o próprio presidente deduziu, uma sala no Four Seasons, da cadeia de hotéis de luxo, mas o estacionamento de uma loja de paisagismo homônima na maior cidade da Pensilvânia, o estado americano que acabou sendo decisivo para o triunfo democrata.

“Eu poderia escrever piadas por 800 anos e jamais pensaria em algo mais engraçado do que Trump agendando o Four Seasons para sua grande entrevista, e no fim sendo o estacionamento da Four Seasons Total Landscaping, entre uma loja de vibradores e um crematório”, disse o roteirista de humor Zack Bornstein, num tuíte que resume a galhofa que encharcou as redes sociais quando o endereço real ficou evidente.

I could write jokes for 800 years and I'd never think of something funnier than Trump booking the Four Seasons for his big presser, and it turning out to be the Four Seasons Total Landscaping parking lot between a dildo store and a crematorium. pic.twitter.com/P45HV1daD9 — Zack Bornstein (@ZackBornstein) November 8, 2020

“Four Seasons Total Landscaping [total paisagismo das quatro estações] é também o nome secreto da minha depilação”, zombou a atriz Emmy Rossum.

Ganharam os piadistas e também os estabelecimentos envolvidos na confusão. A loja que sediou o evento republicano lançou uma camiseta, e a sex shop publicou nesta segunda (9) no Facebook: “Com o caos da reserva errada, nosso negócio quadruplicou a venda de itens como brinquedos adultos”.

A Fantasy Island ainda explicou que suas cabines privadas seguem as recomendações sanitárias para a crise da Covid-19 e pediu desculpas por atrasos em encomendas. “Obrigado por serem tão pacientes conosco, é como ser atingido por um raio.”

Trump chegou a tuitar que a entrevista seria no hotel, mensagem logo deletada e substituída por outra com a localização correta. “Para esclarecer, a coletiva de imprensa do presidente NÃO será no Four Seasons Filadélfia, e sim na Four Seasons Total Landscaping – nenhuma relação com o hotel”, reforçou, também na rede social, a rede hoteleira.

Repórteres que acompanhavam a campanha republicana chegaram a ir ao Four Seasons famoso, achando que lá encontrariam Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York e o advogado do presidente que estaria à frente da entrevista enquanto seu chefe jogava golfe.

O encontro com jornalistas foi povoado de alegações não comprovadas de fraude eleitoral, a espinha dorsal da cruzada trumpista para contestar o êxito legítimo de Biden.

Apesar de ter parecido assim, a reserva não foi um equívoco, já que a ideia sempre foi marcar a entrevista numa vizinhança da Filadélfia menos hostil a republicanos. Outros cantos mais centrais da cidade eram considerados bastiões democratas, e ali manifestantes pró-Biden engoliam a plateia rival.

A falha de comunicação, segundo o New York Times, foi entre Trump e seu time, que lhe passou a impressão de que a conferência para a mídia seria no hotel.

Donald Trump começou sua ascensão política descendo a escada rolante da Trump Tower, sua luxuosa torre no coração de Manhattan, de onde em 2015 anunciou sua candidatura à Presidência dos EUA.

A coletiva ensanduichada por uma loja pornô e um crematório ficará como a imagem que marcou o epílogo desse ciclo. Nem em 800 anos o melhor dos humoristas pensaria num desfecho desses.