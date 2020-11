No quadragésimo quarto dia de campanha pela Prefeitura de Anápolis, os candidatos optaram por reuniões, mini-carreatas, entrevistas e caminhadas.

Dos nove que disputam, somente Roberto Naves (PP), José de Lima (Patriota) e Douglas (PSOL) não divulgaram os compromissos marcados.

Abaixo, em ordem alfabética, a agenda desta terça-feira (10):

Antônio Gomide – PT

Manhã: Mini-carreata Vila Góis às 10h;

Tarde: Mini-carreata Santa Isabel às 15h;

Noite: Live do Gomide às 20h.

Delegado Federal Humberto – PSD

Manhã: Reuniões com apoiadores;

Tarde: Caminhada nos bairros;

Noite: Não divulgada.

Douglas – PSOL

Sem compromissos divulgados.

João Gomes – PSDB

Manhã: Entrevista na Rádio São Francisco e visitas;

Tarde: Carreatas e visitas;

Noite: Reunião com lideranças e visitas.

José de Lima – Patriota

Sem compromissos divulgados.

Josmar da Moura Gás – PRTB

Manhã: Reunião com Comissão PRTB e visitas nos bairros da cidade;

Tarde: Visitas aos empresários da cidade, reunião com candidatos a vereador e visitas nos bairros da cidade;

Noite: Entrevista na Rádio Imprensa às 18h.

Márcio – MDB

Manhã: Visitas em comércios e reunião com apoiadores às 12h;

Tarde: Reunião no DAIA às 14h e às 17h carreata nos bairros;

Noite: Não divulgada.

Roberto Naves – PP

Sem compromissos divulgados.

Valeriano – PSL

Manhã: Caminhada nos bairros

Tarde: Caminhada nos bairros

Noite: Reunião com apoiadores

*Nota: Os candidatos Roberto Naves (PP), José de Lima (Patriota), e Douglas (PSOL) não divulgaram as agendas até o momento desta matéria. Ela poderá ser atualizada ao longo do dia, mediante as informações repassadas.