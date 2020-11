A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça feira (10), uma carreta carregada de óleo vegetal no município de São José dos Pinhais, no Paraná.

A mercadoria tinha Anápolis como destino, mas foi barrada em uma vistoria da corporação.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que as mais de 47 toneladas do material estavam sendo carregadas no tanque para produtos perigosos.

Além de criminosa, a ação é muito imprudente. Isso porque o compartimento é reservado apenas para a condução de produtos químicos e nocivos, como combustíveis, por exemplo.

Ao colocar um produto para consumo humano no tanque, corre-se o risco de afetar a integridade sanitária da carga em questão.

No caso, o óleo vegetal seria utilizado para fabricar margarina que, então, seria comercializada para milhares de pessoas.

Após a descoberta, a Vigilância Sanitária local foi acionada para analisar a condição da mercadoria e dar o devido destino à ela.

Já o motorista e o expedidor do produto serão questionados e poderão responder por crime contra a saúde pública e das relações de consumo.