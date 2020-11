Já está disponível a lista com o resultado do processo seletivo 2021 para os três colégios estaduais administrados pela Polícia Militar de Goiás em Anápolis.

Ao todo, 275 vagas foram ofertadas para ingresso imediato e os sorteios, em decorrência da Covid-19, aconteceram virtualmente nesta segunda (09) e terça-feira (10).

No CEPMG Dr. Cesar Toledo, no Jardim Alexandrina, 100 vagas foram preenchidas para o 6º ano do Ensino Fundamental (vespertino).

No CEPMG Polivalente Gabriel Issa, na Vila Nossa Sra. D’Abadia, também haviam 100 vagas abertas apenas para o 6º ano do Ensino Fundamental (vespertino).

Já no CEPMG Arlindo Costa, na Vila Santa Isabel, 75 vagas foram disponibilizadas para o 6º ano do Ensino Fundamental (vespertino).

Para as três unidades foi realizado ainda um sorteio de cadastro reserva, que conta com 15 nomes para cada uma das séries ofertadas nas instituições: 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, além do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.

Os responsáveis pelos contemplados devem procurar as unidades entre os dias 05 de 14 de janeiro de 2021, entre 08h e 13h, para efetivar a matrícula.

Confira a lista completa.