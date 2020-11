O Curso Meta está comemorando uma grande parceria firmada com o Sistema Eleva Educacional do Rio de Janeiro.

Por isso, passa a ser a única instituição do Centro Oeste a utilizar o sistema de ensino Eleva Educacional (mesmo já utilizado pro Colégio Elite – RJ) para os preparatórios de Carreiras Militares.

Com isso, os alunos de Carreiras Militares (AFA, ESPCEX, ESA, EEAR e EPCAR) serão preparados com o melhor modelo de preparação para aprovação, unindo a excelente equipe de professores do Curso Meta com o melhor material para carreiras militares do Brasil, além da presença de professores do Rio de Janeiro na equipe do Curso Meta.

Como comemoração a este feito e aderindo a Black Friday, as matrículas efetuadas neste mês de Novembro terão 50% de desconto no material didático e o curso completo poderá ser parcelado em até 12x com o pagamento da 1ª parcela somente em janeiro de 2021.

Há opções de turmas específicas para as carreiras da Aeronáutica (EEAR, AFA e EPCAR) e para carreiras do Exército (ESA e ESPCEX), uma oportunidade ímpar para jovens de 13 a 23 anos.

Curso Meta, 28 anos de tradição em aprovações. Mais informações pelos telefones (62) 3317-4753 e (62) 9 9252-6430.