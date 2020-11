O vereador Mauro José Severiano (PSC), conhecido como “Maurão”, tem mais um compromisso com a Justiça marcado na agenda.

O Portal 6 apurou que, após ser levado até a sede da Polícia Federal no último sábado (07) por conta de ataques a colegas vereadores, o parlamentar agora terá que participar de uma audiência com um juiz.

A reunião acontecerá na manhã desta sexta-feira (13) e discutirá os delitos eleitorais cometidos pelo político.

No último final de semana, foram encontrados, dentro do carro de Maurão, diversos panfletos apócrifos com ofensas aos vereadores Jakson Charles (PSB) e Domingos de Paula (PV).

O material estava sendo distribuído desde o início do dia por diversos bairros de Anápolis.

O episódio foi levado ao Poder Judiciário pelas partes atacadas, que fizeram questão de repudiar a atitude do parlamentar.

Em tempo

Prestes a completar 28 anos na Câmara Municipal da cidade, Maurão coleciona diversas polêmicas no currículo.

Declarações homofóbicas contra estudantes, anúncio precipitado de morte de vereadora e falas preocupantes sobre o alto índice de violência à mulher foram alguns dos eventos protagonizados por ele.

Apesar da gravidade de algumas situações, um processo nunca foi aberto contra o vereador no Conselho de Ética da Casa.