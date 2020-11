O cantor Belo, 46, confirmou a prisão da sua filha mais nova, Isadora Alckmin Vieira, 21, através da sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira (12). O artista diz estar arrasado e surpresou com a situação. “Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento”, afirmou.

Isadora Alckmin Vieira foi presa na manhã de quarta (11), no Rio de Janeiro, acusada de integrar uma quadrilha que fatura entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão por mês com golpes eletrônicos. Segundo Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), o grupo de 12 mulheres induziam as vítimas a repassar dados bancários e entregar cartões de crédito a motoboys. Em seguida, a quadrilha utilizava os cartões das vítimas e gerava grandes prejuízos.

As investigações indicam que o grupo de mulheres é ligado a traficantes de drogas da maior facção criminosa e que atua no Complexo da Maré, Zona Norte da capital.

Segundo a DCOD, por meio deste golpe eletrônico, a quadrilha diversificou as atividades ilegais além do tráfico de drogas, do roubo de cargas e assaltos, da receptação e clonagem de veículos e tráfico de armas, passando a atuar em fraudes bancárias.

Durante a operação, os policiais apreenderam 11 notebooks, nove máquinas de cartão, 50 cartões de créditos, aparelhos de telefone celular e outros materiais utilizados no crime. As mulheres foram localizadas após intenso trabalho de inteligência e monitoramento.

Belo, que é pai de mais três, Ingrid Vieira, Arthur Paulo Vieira e Paula Cristina Vieira, disse que não sabia de absolutamente nada. “Falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor.” Isadora estuda Odontologia.