O prefeito de Anápolis Roberto Naves (PP) subiu oito pontos e se isolou em primeiro lugar, com 38% de intenções de votos, na terceira e última rodada da pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta sexta-feira (13) pela RecordTV Goiás.

Já o deputado estadual Antônio Gomide (PT), que antes estava empatado com Roberto na primeira posição com 30%, perdeu quatro pontos e ocupa a segunda posição, com 26%. Márcio (MDB) não oscilou e segue em terceiro lugar, marcando os mesmos 9%.

Candidato do PSL, Valeriano reagiu timidamente e cresceu um ponto comparado ao levantamento anterior. Antes o conservador tinha 4% na RealTime Big Data. Agora tem 5%.

Os números se referem à pesquisa estimulada, aquela em que os nomes dos candidatos são apresentados. Foram ouvidos 500 eleitores entre 07 e 10 de novembro. De acordo com o instituto, o nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4%.

Veja a evolução completa

Roberto Naves (PP) – 38% (tinha 22% na primeira e 30% na segunda)

Antônio Gomide (PT) – 26% (tinha 32% na primeira e 30% na segunda)

Márcio (MDB) – 9% (tinha 1% na primeira e 9% na segunda)

Valeriano (PSL) – 5% (tinha 11% na primeira e 4% na segunda)

João Gomes (PSDB) – 3% (tinha 2% na primeira e 3% na segunda)

José de Lima (Patriota) – 2% (tinha 6% na primeira, 2% na segunda)

Delegado Federal Humberto (PSD) – 1% (tinha 5% na primeira e 2% na segunda)

Josmar da Mouragás (PRTB) – 1% (tinha 1% na primeira e 1% na segunda)

Douglas (PSOL) – 1% (tinha 0% na primeira e 1% na segunda)

Brancos/nulos – 8% (eram 13% na primeira e 10% na segunda)

Não sabem/não responderam – 6% (eram 8% na primeira e 7% na segunda)