Hoje é sexta-feira (13) e assistir a um filme de terror faz parte da tradição desta data.

Pensando nisso, selecionamos seis títulos disponíveis na Netflix que são ótimos para tomar uns sustos.

Mas antes de ler vai um recado: não nos responsabilizamos caso você não consiga dormir à noite, ok?

A Babá

Nesse filme de terror, que também traz muito humor negro, Cole se apaixona pela babá, mas acaba descobrindo que ela faz parte de um culto satânico. Como se isso não fosse mais um grande problema, os outros membros do culto começaram a persegui-lo para que ele não contasse seu segredo.

Bulbuul

Este título indiano estreou recentemente no Netflix, mas já chamou a atenção de muita gente. Nele, uma mulher que foi abandonada tem que lidar com as dores do passado enquanto sua aldeia é alvo de assassinatos misteriosos.

Aniquilação

Neste filme estrelado pela atriz Natalie Portman, você vê a história de uma mulher em busca de seu marido, que desapareceu durante uma missão secreta do governo. Ao chegar na região onde o marido desapareceu, ela descobre que nem tudo era tão simples quanto ela imaginava e acontecimentos sobrenaturais começam a ocorrer.

Apostolo

Neste filme, ambientado em 1905, um homem vai a uma ilha remota para resgatar sua irmã de uma seita religiosa.

Cam

Nesse penúltimo título da lista, que tem um tom mais moderno, você verá a história de uma garota da webcam cuja conta foi roubada e ela precisa provar quem realmente é para voltar ao seu trabalho habitual.

The Hater

Já nesse último, você confere a saga de um jovem que passa a fazer sucesso incitando o ódio em campanhas nas redes sociais, atacando desde influenciadores virtuais a políticos renomados. O que ele não contava é que toda essa crueldade no mundo virtual cobraria seu preço no mundo real, complicando sua vida.