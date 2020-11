Participando pela primeira vez de uma eleição, a advogada Andreia Rezende (Solidariedade), de 32 anos, foi eleita vereadora como a mulher mais bem votada de Anápolis.

Com as urnas 100% apuradas, ela conquistou um total de 2.841 votos na cidade.

Irmã do deputado estadual Amilton Filho (Solidariedade), e com apoio de várias autoridades, Andreia realizou uma campanha repleta de ações, como carreatas, e inovou com um comício drive-in.

Dentre as bandeiras que afirma defender estão a proteção de idosos, mulheres e crianças; geração de empregos e cursos profissionalizantes; melhorias na mobilidade urbana, saúde e educação.

Além de Andreia, outras quatro mulheres foram vitoriosas: Thaís Souza (PP), que concorria reeleição, e as estreantes Seliane da SOS (MDB), Dra. Trícia Barreto (MDB) e Cleide Hilário (Republicanos).

Navegue pelo assunto Saiba quem são os 23 vereadores eleitos em Anápolis Dos parlamentares que atualmente exercem um mandato, nove foram reeleitos