Candidato a prefeito pelo PSOL, Douglas Carvalho conversou com a reportagem do Portal 6 logo após votar no Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista, no bairro Maracanãzinho.

Ele acredita que sairá das eleições, neste domingo (15), com um bom desempenho nas urnas e pontuou que fez uma campanha propositiva.

“Nós trouxemos pro centro do debate a questão do direito à cidade”, pontua.

Além da pouca estrutura, Douglas atribuiu as dificuldades que teve durante a campanha à atipicidade desta eleição, em decorrência da pandemia. Leia na íntegra, a seguir.

Diante de todas as dificuldades que a sua candidatura enfrentou, você avalia que valeu a pena ter entrado na disputa?

“Estou muito contente com a nossa campanha. Foi uma campanha muito propositiva. Muito centrada em debater ideias. Nós trouxemos pro centro do debate a questão do direito à cidade. Eu avalio como bastante positiva a nossa participação nesse primeiro turno. Estamos muito confiantes de ter um ótimo resultado agora nessas eleições.”

Você e o PSOL pretendem apoiar o Gomide, em um possível segundo turno?

“Há uma possibilidade muito grande de que nós apoiemos candidaturas do nosso campo. De antemão a gente não conversou com nenhum candidato sobre possibilidade de a gente não ir pro segundo turno, porque a gente acredita na chance de ter uma boa votação hoje, e conseguir surpreender. Por enquanto, a gente ainda não tem uma sinalização mas, se houver, vai ser nesse sentido.”

Você acredita que poderia ter feito mais alguma coisa nesta campanha ?

“Então, eu gostaria de ter feito muito mais, com certeza. Só que essas eleição foi bem diferente das outras. Foi um período mais curta e, sobretudo, a estrutura dificultou muito. Mas nós fizemos uma campanha que eu tenho certeza que, com todas as dificuldades, foi muito propositiva, centrada mesmo em combater as desigualdades urbanas da nossa cidade.”

Tempo real Minuto a minuto do primeiro turno das Eleições 2020 em Anápolis Além do cargo de prefeito da segunda maior economia de Goiás, um total de 23 cadeiras na Câmara estão em...