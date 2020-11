Josmar da Mouragás, do PRTB, foi o primeiro candidato a prefeito de Anápolis a ir às urnas neste domingo (15) para registrar o voto.

Por volta das 08h, ele compareceu na Escola Municipal Professora Lena Leão, no Parque Brasília.

Com otimismo, o postulante agradeceu a Deus e declarou ter cumprido a missão que têm com cada um dos moradores do município.

“Glória Deus! Sensação exuberante, votei e cumpri minha missão, desejo o mesmo a cada irmão concidadão”, disse.

Apesar de ter continuado com a campanha até o último momento, a impugnação da candidatura de Josmar foi mantida pela Justiça Eleitoral, com justificativa de filiação tardia.

O órgão, até o último dia 16 de outubro, alegava que ele ainda estava filiado ao PSL e, por isso, não poderia ser candidato por outro partido.

Josmar contestou, afirmando ter guardado o espelho da filiação dele ao PRTB e que o procedimento foi feito em tempo hábil na época. A argumentação não foi suficiente.