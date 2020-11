Uma idosa foi recomendada a voltar para casa após não conseguir subir as escada do Colégio Galileu, no bairro Jundiaí.

A situação foi acompanhada pela reportagem do Portal 6, que esteve no local para acompanhar o momento do voto do Brigadeiro Bragança (Republicanos), candidato a vice-prefeito de Márcio Corrêa (MDB).

A eleitora, que tem 90 anos, não sofrerá nenhuma penalidade, já que, por Lei, ela não é mais obrigada a partir do processo eleitoral.

1 de 2 - + 1. (Foto: Gabriella Lícia/ Portal 6) WhatsApp Image 2020 11 15 at 09.55.11 2. (Foto: Gabriella Lícia/ Portal 6) WhatsApp Image 2020 11 15 at 09.55.14