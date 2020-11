O deputado federal Rubens Otoni (PT) votou cedo, antes das 09h deste domingo (15), na Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, na região Central de Anápolis.

“Temos todas as condições de ganhar essa eleição”, declarou o parlamentar, que é irmão e um dos coordenadores da campanha de Antônio Gomide (PT), à Rádio São Franscico.

Rubens Otoni comentou sobre o desgaste da legenda à nível nacional. Para ele, esse movimento faz parte de uma “onda” de intolerância e preconceito. “Que faz mal”, emenda.

O deputado federal, no entanto, avalia que as administrações do PT (2009-2016) em Anápolis credibilizam o partido junto à população.

“Estamos tranquilos para pedir votos. A cidade conhece muito bem nosso compromisso e viveu seu melhor momento quando nós estivemos na Prefeitura”.