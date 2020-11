Já recolhidas, as urnas eletrônicas das 743 seções de Anápolis se encontram nas centrais de apuração para o início da contabilização dos votos das eleições municipais de 2020.

Grande parte dos holofotes estão voltados para Roberto Naves (PP) e para Antônio Gomide (PT), os mais cotados para alcançar a chefia do Executivo municipal, de acordo com as pesquisas de intenção de votos.

O Portal 6 conseguiu apurar, junto aos próprios candidatos, o local que cada um escolheu para acompanhar o importante momento.

Roberto afirmou que irá acompanhar em casa, no Jundiaí, “com a família e tranquilo”.

Já Gomide, optou por visualizar o andamento da apuração no Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, que fica no mesmo bairro.