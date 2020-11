Com 100% das urnas apuradas, Anápolis já tem definido quem são os 23 vereadores que ocuparão a Câmara Municipal entre os anos de 2021 e 2024.

Dos candidatos que atualmente já exercem um mandato, foram reeleitos Leandro Ribeiro (PTB), Thais da Aspaan (PP), Luzimar Silva (PMN), Jean Carlos (DEM), Dominguinhos do Cedro (PV), João da Luz (DEM), Jakson Charles (PSB), Wederson Lopes (PSC), Lisieux Borges (PT),

O campeão foi Leandro Ribeiro, do PTB, que atualmente preside a Casa de Leis e teve 3.266 votos. Em segundo lugar está a advogada Andreia Rezende, do Solidariedade, que obteve 2.841 votos no município.

Veja a lista completa

Leandro Ribeiro (PP) – 3.266 votos Andreia Rezende (SDD) – 2.841 votos Thais da Aspaan (PP) – 2.493 votos Luzimar Silva (PMN)- 2.451 votos Divininho do Sindicato – 2.270 votos Jean Carlos (DEM) – 1.904 votos Alex Martins (PP) – 1.753 votos Seliane da Sos (MDB) – 1.714 votos Dominguinhos do Cedro (PV) – 1.652 votos Joao da Luz (DEM) – 1.635 votos Dra Tricia Barreto (MDB) – 1.561 votos Helio Araujo (PL) – 1.504 votos Jakson Charles (PSB) – 1.481 votos Professor Marcos Carvalho (PT) – 1.473 votos Cleide Hilario (Republicanos) – 1.456 votos Dr José Fernandes (PSB) – 1.422 votos Wederson Lopes (PSC) – 1.363 votos Reamilton Espindola (Republicanos) – 1.363 votos Edimilson Mercado Serve Bem (PV) – 1.316 votos Delcimar Fortunato (DEM) – 1.251 votos Policial Federal Suender (PSL) – 1.189 votos Lisieux Jose Borges (PT) – 1.157 votos Cabo Fred Caixeta (Avante) – 1.149 votos