Às 11h deste domingo (15), o ex-prefeito João Gomes (PSDB) registrou o voto na Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, no Jardim Gonçalves, região Sudeste de Anápolis.

Para ele, ainda não há conversa de quem poderia apoiar no segundo turno. Isso porque ele acredita que estará na fase final da disputa e que uma nova eleição está para começar.

“Estamos confiantes que vamos para o segundo turno com o voto da população, que é a grande pesquisa que decide a eleição. Segundo turno é uma nova corrida. Começa tudo do zero. As estratégias serão feitas de acordo”, disse.

João Gomes sustenta que fez uma campanha modesta, com pouco tempo de propaganda na TV, mas que foi muito bem recebido pela população nos últimos dias de carreata e visitas.

Questionado se havia errado em algum momento, já que, diferente de 2016, não aparece entre os primeiros colocados das pesquisas, o candidato afirma que não.

“Em 2016 foi uma disputa pesada. Ganhamos no 1º turno e perdemos no 2º turno com uma distância muito pequena. Hoje temos nove bons candidatos e estamos num momento complicado. Temos três que já foram prefeitos e isso muda um pouco o cenário. Tende a polarizar. Acreditamos muito no resultado hoje”, sustenta.

Sobre a relação com Gomide, João Gomes defende que, mesmo sendo adversários neste pleito e tendo projetos diferentes, continuam sendo amigos e respeitando um ao outro.

Tempo real Minuto a minuto do primeiro turno das Eleições 2020 em Anápolis Além do cargo de prefeito da segunda maior economia de Goiás, um total de 23 cadeiras na Câmara estão em...