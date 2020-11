Para o deputado estadual Antônio Gomide, que disputará o cargo de prefeito nas eleições do segundo turno pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em Anápolis, o placar está zero a zero.

Durante conversa com a imprensa local, na manhã desta segunda-feira (16), o candidato reafirmou que a estratégia de agora é comparar as gestões dele com a atual.

“Tive a oportunidade de ser prefeito da cidade. As pessoas me conhecem, sabem o que nós realizamos e sabe que é possível fazer mudança. O outro candidato é o atual prefeito, então teremos condições de comparar aquilo que fizemos com aquilo que se tem hoje”, explicou.

Questionado pelo Portal 6 sobre o que faria para alcançar o voto dos mais jovens, que eram crianças quando ele assumiu o cargo majoritário da cidade, Gomide disse que será através da discussão de fazê-los terem de volta tudo o que tinham na infância.

“O jovem é aquele que participou do ‘Esporte para Todos’ e agora vota. Aquele que recebeu kit escolar e agora vota. Esse jovem é o jovem que queremos fazer um debate na eleição e dizer que não tem promessa, tem possibilidade de devolver aquilo que ele sentiu quando era criança”, sustentou.

O petista também espera conseguir apoio de outros candidatos, incluindo de Márcio Corrêa (MDB), para diminuir a distância de pontos entre Roberto Naves e obter vitória nas urnas.

“Queremos que aqueles que concordem com o nosso projeto, que venham conosco. Agora é um contra o outro. Temos diferencial de nove pontos e 15 dias de campanha. Queremos tirar esse diferencial pegando esse apoio e buscando as pessoas de bem.”