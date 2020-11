A maior fachada de vidro com filmes solares do mundo fica em Anápolis, mais especificamente na CAOA Montadora.

O projeto de energia e sustentabilidade ocupa área de cerca de 850m² do Centro de Pesquisas e Eficiência Energética (CPEE) da indústria e é capaz de produzir energia limpa.

A produtividade cresce com o aumento da temperatura externa, o que o torna ideal para áreas expostas à forte radiação solar, independente do posicionamento em direção ao sol.

Segundo a CAOA, a energia mensal gerada por essa instalação é tão boa que chega ser suficiente para abastecer todas as estações de trabalho do prédio.

O CPEE existe desde 2015 e resultado de um investimento de R$ 130 milhões. O local proporciona a realização de ensaios de emissões, homologação e calibração de motores movidos a gasolina, etanol e diesel.

Para o CEO da CAOA, Mauro Correia, o centro de pesquisas tornou-se peça chave para viabilizar e agilizar os principais lançamentos da montadora e agora terá ampliada sua própria eficiência com a substituição de parte da energia elétrica utilizada pelo consumo de energia solar e com uma substancial diminuição de emissões de CO2.

“Nossa expectativa com instalação do painel é muito grande e demonstra nosso real comprometimento com a sustentabilidade de nossa planta. Com o CPEE, CAOA Montadora tem conseguido ótimos resultados em pesquisas e nas homologações que envolveram os lançamentos do Hyundai New Tucson, dos CAOA CHERY, Tiggo 5, Tiggo 7 e Tiggo 8, mas buscamos muito mais que isso e temos realizado diversos esforços para conscientizar e transformar o comportamento dos nossos colaboradores diretos e indiretos e o desenvolvimento socioambiental de toda a região. A implementação desse projeto personifica e concretiza todo o esforço e trabalho desenvolvido por nossas equipes nos últimos anos”, explica o executivo.

Já o diretor-técnico da planta e CEO da CAOA CHERY, Marcio Alfonso, explica que a CAOA prioriza a pesquisa com foco nas energias renováveis.

“Temos feito grandes avanços nos estudos de biocombustíveis e agora com a parceria com a Sunew e Solar Volt agregamos mais uma frente importantíssima na busca por soluções inovadoras na linha de pesquisa de células fotovoltaicas de baixo peso e alta capacidade de conformação. Esta é mais uma ação que reforça o nosso compromisso com a busca da sustentabilidade através da pesquisa e inovação realizada no Brasil, em um momento em que a indústria automobilística ingressa em uma fase de transformação tecnológica sem precedente”.

O projeto da CAOA com a Sunew foi instalado pela SolarVolt, empresa brasileira especializada no desenvolvimento de soluções e projetos de energia solar fotovoltaica. Trata-se de uma importante parceira no setor que vem atendendo a grandes projetos pelo Brasil. Fundada em 2013, a Solarvolt já instalou mais de 50.000 kilowatts-pico (kWp) de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, em dez estados do país.

“É uma honra participar de um projeto tão grandioso como esse. Estamos muito felizes com a parceria e com o resultado final”, comenta Gabriel Guimarães, diretor da SolarVolt.

Tiago Alves, CEO da Sunew, diz como o projeto é muito importante para o mercado empresarial em geral.

“Os benefícios são inúmeros, tanto para o meio ambiente como para a empresa. A instalação do OPV na fachada do prédio contribui para suprir grande parte da demanda por energia elétrica e, assim, potencializar a eficiência energética e contribuir com a redução da pegada de carbono. Para a Sunew é muito importante participar de um projeto em parceria com uma empresa como a CAOA, que tem mais de 40 anos de história e é o maior distribuidor de automóveis do país”.