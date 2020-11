Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta terça-feira (17) revelou que Anápolis já acumula 15.905 casos de Covid-19.

De acordo com a pasta, somente nas últimas 24h, 114 confirmações foram registradas em moradores do sexo masculino e feminino, com idade entre nove e 83 anos.

A Semusa informou ainda que dos 15.905 casos, 15.262 se referem à pacientes curados e 366 a óbitos notificados desde o início da pandemia.

Os demais diagnosticados, diz a pasta, com a infecção pelo novo coronavírus encontram-se em isolamento domiciliar ou internados nas unidades especializadas de saúde.

A situação epidemiológica do município pode ser acompanhada no painel covid.anapolis.go.gov.br.