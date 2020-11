Márcio Corrêa e as vereadores eleitas Seliane da SOS e Dra. Trícia Barreto, do MDB, saíram às ruas nesta quarta-feira (18) para agradecer os votos que conseguiram na disputa pela Prefeitura de Anápolis.

O emedebista, que encabeçou a chapa Decola Anápolis, conseguiu 29.044 eleitores e ficou em terceiro lugar com 16,49%, atrás do atual prefeito Roberto Naves (PP), que alcançou 82.139 votos (46,64%), e do deputado estadual Antônio Gomide (PT), que teve 50.843 (28,87%).

“Muita gente me falando que em mais de 40 anos morando aqui nunca viu um candidato que perdeu a eleição voltar para agradecer. A população de Anápolis está carente”, disse o odontológo em conversa com a reportagem do Portal 6.

Márcio afirmou ainda que as visitas pela cidade continuarão nos próximos dias. Nesta quinta-feira (19), ele deve anunciar o posicionamento que terá neste segundo turno. Tanto Roberto quanto Gomide desejam o apoio do emedebista.

