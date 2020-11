Em primeira mão, o Portal 6 publica a nota do ex-candidato Márcio Corrêa (MDB), o terceiro colocado na disputa pela Prefeitura de Anápolis.

No texto, o odontólogo alega que tomou essa decisão levando em conta que os eleitores que o escolheram no primeiro turno já haviam rejeitado os nomes de Roberto Naves (PP) e Antônio Gomide (PT), que passaram para a fase final do pleito.

Petistas de Anápolis nutriam a expectativa de que a amizade entre o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, e o deputado federal Rubens Otoni (PT) fosse determinante para que o apoio ocorresse.

O Portal 6 apurou que o ex-deputado federal garantiu respeitar a autonomia do diretório municipal e a liderança de Márcio Corrêa. Leia a nota, na íntegra, a seguir:

A nossa campanha para prefeito de Anápolis defendeu uma nova forma de administrar e de se fazer política, de servir à nossa população, principalmente para resgatarmos o protagonismo da nossa cidade nas áreas da economia, geração de empregos e de oportunidades, saúde, educação, desenvolvimento social, entre outras. Criticamos durante a campanha o propósito dos dois candidatos mais bem votados, que fizeram no 1º turno da eleição uma discussão voltada essencialmente para o passado. A nossa preocupação é com o futuro de Anápolis. Vamos manter a nossa coerência. Então, em respeito aos nossos quase 30 mil eleitores e às nossas convicções políticas, ficaremos neutros no segundo turno de Anápolis. Nosso compromisso com os anapolinos não acaba aqui. Pelo contrário, a votação que recebemos somente aumentou ainda mais a nossa responsabilidade de trabalhar para que Anápolis e a nossa gente possa, um dia, ter um futuro melhor e mais promissor.