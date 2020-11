As unidades do Serviço Social da Indústria (Sesi) em Anápolis está com nova seleção aberta para contratar profissionais.

Os editais contemplam as funções de Médico, para o Sesi Jundiaí, e Professor de Ensino Fundamental – (Matemática), para o Sesi Jaiara.

Os interessados devem observar os requisitos e se candidatar às vagas até 22 de novembro em inscrição no site do Sesi. Confira abaixo a descrição:

– Médico

Ensino Superior em Medicina com registro de qualificação de especialista em Medicina do Trabalho

Experiência desejável de 1 ano

Experiência desejável e conhecimento em PCMSO, NR 07, seus equipamentos e normas correspondentes;

Possuir CNH “categoria B”

Regime: Mensalista – Efetivo

Carga Horária Prevista: 30h

Salário: R$ 12.008,00

Horário de Trabalho: 08h00 às 12h00

– Professor de Ensino Fundamental – (Matemática)

Ensino Superior completo com Licenciatura em Matemática

Didática, metodologia e prática de ensino

Informática básica (Pacote office)

Regime: Horista – Efetivo

Carga Horária Prevista: 16j=h

Salário: R$ 22,39

Horário de Trabalho: Vespertino