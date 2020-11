Criada em 2017, a startup anapolina Cogtive recebeu um grande prêmio neste mês de novembro: ser listada no Ranking 100 Open Startups, que destaca anualmente as startups e empresas mais atraentes do mercado corporativo.

De acordo com o CEO e fundador da Cogtive, Reginaldo Rodrigues, essa é uma conquista muito importante, pois reafirma que todo o trabalho tem valido a pena e que a expansão para o mercado global fica ainda mais próxima.

“Nos sentimos muito orgulhosos de ser reconhecidos com um prêmio de tamanha relevância. Concorreram ao Ranking mais de 13 mil startups brasileiras e estamos entre as melhores. Nosso produto é totalmente inovador, sem precedentes a nível internacional”, disse Reginaldo.

Atualmente, a empresa conta com uma equipe de 20 pessoas. Além do escritório em Anápolis, onde fica a maior parte dos colaboradores, há também uma sede em São Paulo.

Mas o que a Cogtive faz?

“Utilizamos tecnologias disruptivas (IoT, Cloud, Mobile & Big Data) combinadas em um app e um software em nuvem para coletar dados no chão de fábrica e transformá-los em informações inteligentes, para que as lideranças industriais consigam tomar decisões de forma rápida e precisa, aumentando a produtividade da empresa e alcançando níveis mais altos de competitividade. O software é comercializado em uma modalidade denominada SaaS (Software as a Service), facilitando muito a implantação em novos clientes enquanto gera receita recorrente para a empresa”, explicou Reginaldo.

“Conseguimos os primeiros clientes em 2017. Desde então a empresa vem dobrando o faturamento anualmente. Nossos clientes são empresas industriais de manufatura. Nossos usuários são todos os colaboradores envolvidos diretamente com processos fabris. Inclusive, entre vários espalhados no Brasil, temos um grande cliente em Anápolis, a Hypera Pharma.”, acrescentou.

“O próximo ano será de muitos desafios, com lançamento de novos produtos, inclusão de inteligência artificial na nossa cesta de tecnologias e uma abordagem mais ampla de marketing digital. Nossa expectativa para 2021 é de triplicar nossa receita e fazermos nossa primeira venda em dólar nos Estados Unidos.”, complementa.

Os interessados em contratar os serviços ou conhecer mais sobre o trabalho da Cogtive, podem acessar o site www.cogtive.com.br ou acompanhar o perfil da empresa no Instagram.

Vagas

A Cogtive também está com oportunidades de trabalho em aberto em Anápolis nas áreas de Desenvolvimento de Software, Customer Success e Design.

Interessados devem clicar aqui para preencher o formulário de inscrição das vagas.