Rainer Schimpf, um mergulhador profissional sul-africano, reviveu uma das maiores histórias bíblicas enquanto mergulhava pelos mares de Porto Elisabete, cidade localizada na África do Sul.

Isso porque, enquanto filmava outros animais nas águas, como tubarões, golfinhos e pinguins, uma baleia acabou o confundindo em meio a confusão de seres que nadavam por ali.

Ao melhor estilo de “Jonas e a Baleia”, Schimpf acabou sendo engolido pelo enorme mamífero. A boa notícia, ao menos para ele, foi que as semelhanças com o conto bíblico acabaram por aí.

Enquanto Jonas ficou preso por três dias no corpo do animal, a aventura do mergulhador durou apenas poucos segundos, pois logo foi cuspido de volta para o mar.

As cenas foram registradas em um vídeo e unidas em uma espécie de mini documentário, onde o próprio homem compartilha como foi a experiência de encarar – tão de perto – um dos maiores seres vivos de todo o planeta.

Confira a seguir: