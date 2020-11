Durante visita à CAOA nesta segunda-feira (23), o governador Ronaldo Caiado (DEM) sugeriu que Anápolis pode abrigar um novo polo automobilístico no Brasil. A montadora pretende aplicar R$ 1,5 bilhão, entre 2021 e 2025, na cidade para renovar a linha de produtos e introduzir uma nova marca no mercado nacional.

Para o chefe do Executivo Estadual, um investimento deste tamanho, somado à política de incentivos fiscais que beneficia empresas do segmento, deixa um recado muito claro para os investidores sobre o potencial que Anápolis tem para abrigar um projeto desta magnitude.

A posição estratégica no país, os investimentos para melhoria das malhas rodoviárias federal e estadual, da aguardada inauguração da linha férrea e o aeroporto de cargas foram outros fatores elencados por Caiado – que foi figura de destaque no evento.

Presidente da CAOA, Mauro Correia definiu o anúncio de investimentos locais como “um momento de felicidade”, já que garantiu a manutenção do emprego dos atuais colaboradores e abriu margem para ampliação de mais dois mil e 25 mil indiretos nos próximos anos.

“É uma empresa verde e amarela, que sempre acreditou no Brasil e no estado de Goiás. Nossos modelos fabricados aqui são sucesso de vendas no país. Não vamos deixar de fabricar novos produtos, não vamos deixar de crescer”, pontuou o executivo.

O prefeito Roberto Naves (PP) lembrou que a CAOA também tem uma política de responsabilidade social com o município e que já doou veículos para serem usados na distribuição de alimentos às famílias carentes.

“É através do diálogo e da parceria com Governo Estadual, Federal e com setor privado que vamos avançando”, disse.

Também presente no evento, o deputado estadual Amilton Filho (Solidariedade) comemorou o investimento lembrando que isso destaca o nome de Anápolis em todo o Brasil.

“É a nossa cidade retornando ao posto de protagonista na economia, no desenvolvimento e na geração de emprego e renda”.