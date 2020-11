A cantora Marília Mendonça, 25, resolveu abrir suas redes sociais para dar dicas sobre relacionamento às pessoas. Conhecida como a rainha da sofrência, pelo menos nas músicas sabe como poucas retratar momentos difíceis na vida amorosa.

Em determinado momento do papo, disse que já passou por alguns relacionamentos tóxicos. “Já passei muito por isso. Minha mãe também já teve problema com isso. Temos que pensar que a pessoa que vai entrar na sua vida agora não tem culpa disso. Tem que ver um meio termo em respeito a suas dores e à pessoa com quem está agora”, comentou em resposta à pergunta de uma seguidora.

Em outro momento, quando perguntada sobre se ela perdoaria uma traição, a cantora voltou a se posicionar em primeira pessoa. “Não acredito nessa mudança. Perdoaria de boa, mas não continuaria com a pessoa. Eu iria ficar lembrando o tempo inteiro e não iria ter mais relacionamento”, explicou.

No mês de outubro, a cantora Marília Mendonça fez um desabafo em suas redes sociais sobre os boatos e especulações que surgiam em torno do término de relacionamentos de alguns famosos. Ela, que rompeu recentemente com Murilo Huff, 25, afirmou que a vida dos artistas não é uma novela.

“Os sites agora deram para comemorar término das pessoas. Poxa, eu sei que não tem muita coisa para comemorar em 2020, mas chegar a esse ponto? Eu sei que é trabalho de vocês, mas é só um feedback de seguidora. A gente precisa ensinar e fazer nossa parte. A desgraça do outro não deve servir de entretenimento”, desabafou.

O desabado, que ganhou apoio dos seguidores da cantora, acontece após uma série de rompimentos entre famosos. O mais recente foi o do cantor Luan Santana, 29, e da influenciadora Jade Magalhães, 28, que confirmaram o término de 12 anos de relacionamento. Giulia Be, 21, foi apontada como pivô.

Um dos términos mais polêmicos, ocorridos nas últimas semanas, foi o do cantor Gusttavo Lima, 31, e sua mulher, a influenciadora Andressa Suita, 32. Segundo ela, a separação pegou ela de surpresa, com um pedido do sertanejo no meio da madrugada. Com isso, surgiram boatos de que ele teria traído ela.

Outros casais que romperam recentemente são: Bernardinho e Fernanda Venturini, Whindersson Nunes e Luísa Sonza, Monique Evans e Cacá Werneck, entre outros.